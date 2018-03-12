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Анита Цой удивила поклонников вопросом о приснившихся лошадях

Певица часто любит радовать поклонников интересными сообщениями, но сейчас удивила их вопросом о приснившихся лошадях. Анита Цой опубликовала в Instagram небольшой пост и показала архивный ролик.

Знаменитость отметила, что давно уже не каталась на этих животных, так что стоит вспомнить старые времена и сесть в седло. Подписчики сразу стали толковать значение сна Аниты Цой, считая, что лошади показывают новую вершину или предупреждают о болезни.

Анита Цой удивила поклонников вопросом о приснившихся лошадях


Пользователи сетей шутливо упомянули о беременности и подчеркнули, что езда на лошади всегда была знаком благополучия и успехов. Некоторые лица отрицательно отнеслись к сонникам, пожелав исполнительнице творческих успехов и исполнения всех желаний.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40
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