Анита Цой удивила поклонников вопросом о приснившихся лошадях
Певица часто любит радовать поклонников интересными сообщениями, но сейчас удивила их вопросом о приснившихся лошадях. Анита Цой опубликовала в Instagram небольшой пост и показала архивный ролик.
Знаменитость отметила, что давно уже не каталась на этих животных, так что стоит вспомнить старые времена и сесть в седло. Подписчики сразу стали толковать значение сна Аниты Цой, считая, что лошади показывают новую вершину или предупреждают о болезни.
Пользователи сетей шутливо упомянули о беременности и подчеркнули, что езда на лошади всегда была знаком благополучия и успехов. Некоторые лица отрицательно отнеслись к сонникам, пожелав исполнительнице творческих успехов и исполнения всех желаний.
Знаменитость отметила, что давно уже не каталась на этих животных, так что стоит вспомнить старые времена и сесть в седло. Подписчики сразу стали толковать значение сна Аниты Цой, считая, что лошади показывают новую вершину или предупреждают о болезни.
Пользователи сетей шутливо упомянули о беременности и подчеркнули, что езда на лошади всегда была знаком благополучия и успехов. Некоторые лица отрицательно отнеслись к сонникам, пожелав исполнительнице творческих успехов и исполнения всех желаний.