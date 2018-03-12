Дана Борисова призналась, что не может бороться с зависимостью фотографироваться голой

Экс-ведущая популярной в 90-х годах программы "Армейского магазина" говорит о страстном желании фотографироваться в обнажённом виде. Всё началось несколько лет назад, когда Борисова обратилась к пластическому хирургу, который сделал ей очень привлекательную грудь, увеличив её. Женщина с тех пор просто без ума от эротических фотосессий, от которых зависима, в чём не стыдится признаться.В прошлом году Дана проходила продолжительное лечение в таиландской клинике, и тогда она пообещала, что навсегда завяжет с подобными фотосессиями, но теперь признаёт: бороться с этим ей невозможно.Стоит отметить, что в своём поведении 41-летняя телеведущая ничуть не раскаивается, продолжая и дальше показывать себя в практически полностью обнажённом виде. Естественно, многие интернет-пользователи критикуют Дану, пытаясь вразумить и наставить на путь истины, но есть и те, кто поддерживает, стараясь понять.