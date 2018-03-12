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В Сети появилась информация о замужестве актрисы Робин Райт

В западных СМИ появилась информация, что звезда многосерийного фильма "Карточный домик" Робин Райт вышла замуж.

Возлюбленным 51-летней актрисы является Климент Жиро, менеджер дома моды Saint Laurent. Папарацци встретили парочку во французской столице, а на их безымянных пальцах были обнаружены обручальные кольца. Отсюда как раз и пошли вести о том, что Робин Райт отныне несвободная женщина.

В Сети появилась информация о замужестве актрисы Робин Райт

О новом мужчине Робин мир узнал осенью 2017 года, но по этому поводу актриса сильно распространяться не любит, как и о тайно зарегистрированном браке. Тем не менее фанаты знаменитости горят желанием знать подробности, поэтому приходится домысливать и искать информацию собственными силами.

Кинокарьера Райт началась в 18 лет с роли Келли Кэпвелл в легендарной мыльной опере "Санта-Барбара". Потом последовали работы в картинах "Принцесса-невеста", "Форрест Гамп", "Молл Фландерс", "Неуязвимый", а за роль в сериале "Карточный домик", где, кстати, выступала и как режиссёр, в 2013 году удостоилась престижной премии "Золотой глобус" и едва не взяла статуэтку "Эмми".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:36
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