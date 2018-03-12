В Вене на аукционе продали одну из первых фотокамер Leica за 3 миллиона долларов
На торгах в Вене одна из первых фотокамер Leica ушла с молотка за рекордную сумму для фотоаппаратов – почти 3 миллиона долларов.
Известно, что раритетную вещь на венском аукционе приобрел владелец частной коллекции из Азии. Лот, ушедший за рекордные 2, 976 миллиона долларов, создал основатель легендарной марки Leica Эрнст Лейтц еще в 20-х годах прошлого века. А спустя пару лет стали выпускать первые серийные фотокамеры Leica. Тогда было произведено 25 камер и только три из них, в том числе и только что проданная, работают и по сей день.
До последнего аукциона фотоаппарат хранился также в частной коллекции – основателя бренда Oakly Джеймса Джаннарда. Этот лот стал наиболее дорогим среди фотоаппаратов, ушедших с аукционов. Его «собрат» - Leica из серии нулевых, ушла с молотка в 2012 году за 2,66 миллиона долларов.
Известно, что раритетную вещь на венском аукционе приобрел владелец частной коллекции из Азии. Лот, ушедший за рекордные 2, 976 миллиона долларов, создал основатель легендарной марки Leica Эрнст Лейтц еще в 20-х годах прошлого века. А спустя пару лет стали выпускать первые серийные фотокамеры Leica. Тогда было произведено 25 камер и только три из них, в том числе и только что проданная, работают и по сей день.
До последнего аукциона фотоаппарат хранился также в частной коллекции – основателя бренда Oakly Джеймса Джаннарда. Этот лот стал наиболее дорогим среди фотоаппаратов, ушедших с аукционов. Его «собрат» - Leica из серии нулевых, ушла с молотка в 2012 году за 2,66 миллиона долларов.