Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров

Первое приглашение объявлено на 30 марта – 1 апреля для осуществления уборки устроенной местными жителями большой свалки вблизи центральной усадьбы заповедника.Свалка привлекает диких животных, которые могут не только пораниться, отравиться или удушиться сами, но и разнести различные предметы по лесу (полиэтиленовые пакеты, стекло, жестяные банки и т.д.).Впоследствии волонтеров ждет и другая работа: заготовка специальных подкормочных веников для копытных здешних животных и очистка от подроста сосновых посадок.В брянском лесу обитает тринадцать видов зверей: копытные, волки, рыси, куницы, белки и другие. Для них в заповеднике сооружено семь подкормочных площадок под навес которых кладут сено, зерно, веники из осины, ивы, крапивы и каменную соль.