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Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров

В нынешний Год добровольца и волонтёра в заповеднике «Брянский лес» составлен план проектов для волонтеров. Поэтому сейчас объявлен очередной набор волонтеров для осуществления проектов.

Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров


Первое приглашение объявлено на 30 марта – 1 апреля для осуществления уборки устроенной местными жителями большой свалки вблизи центральной усадьбы заповедника.

Свалка привлекает диких животных, которые могут не только пораниться, отравиться или удушиться сами, но и разнести различные предметы по лесу (полиэтиленовые пакеты, стекло, жестяные банки и т.д.).

Впоследствии волонтеров ждет и другая работа: заготовка специальных подкормочных веников для копытных здешних животных и очистка от подроста сосновых посадок.

В брянском лесу обитает тринадцать видов зверей: копытные, волки, рыси, куницы, белки и другие. Для них в заповеднике сооружено семь подкормочных площадок под навес которых кладут сено, зерно, веники из осины, ивы, крапивы и каменную соль.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 12:00
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