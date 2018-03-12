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Кинокритик заявил, что сериалы обходят по популярности фильмы

Кинокритик Кирилл Разлогов заявил, по какой причине сериалы обходят фильмы.

Кинокритик заявил, что сериалы обходят по популярности фильмы


Недавно главенствующий гильдии киноведов и критиков России Кирилл Разлогов сообщил СМИ о том, что в настоящее время сериалы вышли на первый план. Зрители чаще отдают предпочтение именно им, чем самым топят фильмы. По словам критика, при встрече с людьми основным обсуждением являются сериалы, нежели последние вышедшие кинокартины.

Мода зародилась еще в США по причине истории несущей сериалами.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:20
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