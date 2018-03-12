Кинокритик заявил, что сериалы обходят по популярности фильмы

Недавно главенствующий гильдии киноведов и критиков России Кирилл Разлогов сообщил СМИ о том, что в настоящее время сериалы вышли на первый план. Зрители чаще отдают предпочтение именно им, чем самым топят фильмы. По словам критика, при встрече с людьми основным обсуждением являются сериалы, нежели последние вышедшие кинокартины.Мода зародилась еще в США по причине истории несущей сериалами.