Кинокритик заявил, что сериалы обходят по популярности фильмы
Кинокритик Кирилл Разлогов заявил, по какой причине сериалы обходят фильмы.
Недавно главенствующий гильдии киноведов и критиков России Кирилл Разлогов сообщил СМИ о том, что в настоящее время сериалы вышли на первый план. Зрители чаще отдают предпочтение именно им, чем самым топят фильмы. По словам критика, при встрече с людьми основным обсуждением являются сериалы, нежели последние вышедшие кинокартины.
Мода зародилась еще в США по причине истории несущей сериалами.
Недавно главенствующий гильдии киноведов и критиков России Кирилл Разлогов сообщил СМИ о том, что в настоящее время сериалы вышли на первый план. Зрители чаще отдают предпочтение именно им, чем самым топят фильмы. По словам критика, при встрече с людьми основным обсуждением являются сериалы, нежели последние вышедшие кинокартины.
Мода зародилась еще в США по причине истории несущей сериалами.