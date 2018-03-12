Митя Фомин показал редкое фото с любимой женщиной

Под снимком Фомин написал, что мог бы всё сказать по телефону, однако захотел ещё раз поблагодарить маму за жизнь. Певец сказал, чтобы все её хвори забылись и улетучились. Артист также пожелал родительнице хорошей погоды, позитивных людей, радости, а всё остальное у неё уже есть – это её любящий сын Митя.Фото в течение суток сумело собрать около 10 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 100 поздравительных комментариев от поклонников знаменитости. Фанаты похвалили исполнителя песен за то, что он всегда помнит о своей маме. Многие подписчики также поздравили женщину с днём рождения.