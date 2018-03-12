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Архангельск: Шоу бас-гитаристов запланировано на 18 марта

В четвертый раз в столице Поморья состоится музыкальный фестиваль бас-гитаристов и контрабасистов Bass Maniacs Party. Яркое шоу пройдёт в Доме молодёжи (город Архангельск) и стартует 18 марта.

Архангельск: Шоу бас-гитаристов запланировано на 18 марта


Архангельск уже по традиции принимает фестиваль Bass Maniacs Party, который пройдёт на архангельской земле в четвёртый раз. Организаторы мероприятия, назначенного на 18 марта, уверяют: на этот раз фестиваль будет «радикально отличаться» от предыдущих шоу. Главная «фишка» шоу-2018 в том, что прибывшим музыкантам будет позволено использовать исключительно басовые и ударные инструменты. Также заявлено о нескольких «сюрпризах», приготовленных для меломанов.

Укротители струн низкочастотных инструментов начнут поочерёдно выходить на сцену большого зала архангельского Дома молодёжи с 19:00, заявки на участие в фестивале Bass Maniacs Party уже подали десятки гитаристов и контрабасистов. Также сообщим, что жителям и гостям столицы Поморья вход на музыкальный фестиваль будет свободным и бесплатным.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:30
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