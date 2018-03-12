Архангельск: Шоу бас-гитаристов запланировано на 18 марта

Архангельск уже по традиции принимает фестиваль Bass Maniacs Party, который пройдёт на архангельской земле в четвёртый раз. Организаторы мероприятия, назначенного на 18 марта, уверяют: на этот раз фестиваль будет «радикально отличаться» от предыдущих шоу. Главная «фишка» шоу-2018 в том, что прибывшим музыкантам будет позволено использовать исключительно басовые и ударные инструменты. Также заявлено о нескольких «сюрпризах», приготовленных для меломанов.Укротители струн низкочастотных инструментов начнут поочерёдно выходить на сцену большого зала архангельского Дома молодёжи с 19:00, заявки на участие в фестивале Bass Maniacs Party уже подали десятки гитаристов и контрабасистов. Также сообщим, что жителям и гостям столицы Поморья вход на музыкальный фестиваль будет свободным и бесплатным.