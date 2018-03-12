Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной

Будущее исследователя черных дыр было прекрасным, потому что его родители переехали из столицы в Оксфорд перед рождением малыша, и он появился на свет в городе со старинным университетом. Затем природа даровала ребенку веселый и добрый характер, а также он с удовольствием наблюдал за жизнью и радовался каждой мелочи. Семья занималась исследованиями в области медицины, а потому молодой юноша смог получить два диплома лучших учебных заведений страны и преподаватели сразу поняли, что перед ними восходящее светило в области физики. Когда 20-летний Стивен рассказал коллегам о возникновении Вселенной, используя простую теорию, он сразу приобрел много приверженцев среди светил науки. Он не пользовался большой популярностью среди девушек, но студентка Джейн Уайлд имела иное мнение по такому поводу. Она училась на гуманитарном факультете и сразу оценила открытый характер неординарной личности. Между молодыми людьми возник роман и они уже даже не представляли свою жизнь друг без друга, но перед свадьбой судьба нанесла жениху первый удар.Медики нашли у него прогрессирующий амиотрофический склероз и отметили, что с таким диагнозом пациент может прожить всего пару лет. Благодаря философскому подходу к жизни, ученый решил не обращать внимания на мрачное будущее, а продолжать радоваться настоящим дням. В 1965 году влюбленный сыграли свадьбу, хотя тогда уже Хокинг двигался с помощью палочки. На свадебном фото он счастливо улыбается, вот только его избранница выглядит немного грустной и встревоженной. Возможно, тогда Джейн уже поверила врачам или интуитивно предчувствовала, с чем ей придется столкнуться в будущем. После торжественного события недуг прогрессировал гораздо медленнее, чем полагалось, а потому пара могла путешествовать и весело проводить время вместе. Тогда британец стал заниматься исследованиями и читал лекции в престижных университетах страны, после чего у супругов родился наследник Роберт.Через пять лет болезнь начала резко прогрессировать и после рождения дочери Люси ученый оказался прикованным к креслу. Тогда жизнь его супруги стала тяжелой, потому что женщине приходилось кроме маленьких детей ухаживать за своим беспомощным мужем. Также для нее всегда была важна моральная опора, которой стала религия. Ученый придерживался атеистических взглядов и на этой почве между близкими людьми часто возникали небольшие разногласия. Их удавалось остановить благодаря легкому нраву мужчины, а в конце 70-х годов на свет появился третий ребенок Тимати. После его рождения мать находилась на грани нервного срыва из-за новых проблем. Стивен оказался почти парализованным, и только мозг вместе с речью остался без повреждений. Вместо радости в доме царила гнетущая тишина, а врачи делали неблагоприятные прогнозы.Джейн испытывала лишь жалость к избраннику вместе былой любви, а также была подавлена отсутствием опоры и чувством долга, сменяющегося хронической усталостью. Ей хотелось бросить все и уйти из-за полного одиночества перед враждебным миром, но религия снова стала палочкой спасения для молодой особы. Женщина стала посещать церковный хор, которым руководил друг гения Джонатан Джонс, пока няня сидела с ее близкими людьми. Импозантный мужчина сразу обратил внимание на сильную веру стройной дамы с грустными глазами, после чего стал часто наносить визиты ученому. Дальнейшие отношения сделали пару любовниками, а в 80-х годах открытия теоретика были признаны всеми учеными мира. Большие гонорары после издания книг и лекций сделали Стивена миллионером, имеющим роскошный дом. Новый возлюбленный его жены тоже жил вместе с ними и заботился о товарище, но медики снова вынесли приговор, касающийся скорой кончины гения.Сначала супруг возмущался любовным треугольником в его личной жизни, но затем простил пару и даже просил Джонатана вернуться назад, когда тот ушел из дома из-за неопределенности ситуации. Также мужчина нанял сиделок и освободил любимую от бремени забот о пациенте, но когда тяжелая форма пневмонии чуть не стала роковой для гения, жена спасла его жизнь вопреки советам медиков. Они предложили отключить человека от искусственного аппарата, вот только Джейн не привлекала роль наследницы огромного состояния. Трахеостомия лишила Хокинга возможности говорить, но мозг продолжил работу, а общаться с людьми стало возможным благодаря специальному устройству. В 90-х годах пара развелась, и ученый женился на своей сиделке, оказавшейся жестокой и алчной особой. Несколько раз он попадал в клинику после избиения Элайн Мэйсон, хотя отрицал такие факты. Этот союз также закончился разводом, после чего о нем стала заботиться бывшая любимая и наследники. Дочь является главой фонда, поддерживающего лиц, имеющих ограниченные возможности, а также работает над книгами отца.