Жительница Костромы после встречи с призраком поверила в существование паранормальных явлений

Инцидент случился по дороге из Караваево, когда женщина заметила фигуру человека, на котором была черная одежда с капюшоном. Она не заметила, чтобы кто-то шел в этом месте, но загадочный незнакомец сообщил даме о скорой кончине ее родственника, назвав дату и время события. Затем призрак исчез, а испуганная свидетельница события сначала подумала о розыгрыше.Однако в указанный срок дядя действительно ушел в иной мир, а героиня истории была вынуждена долго судиться с его семьей, чтобы получить имущество. Она не знает, кем был таинственный посланник, но жалеет, что тогда не поверила его рассказу.