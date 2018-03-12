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Жительница Костромы после встречи с призраком поверила в существование паранормальных явлений

Жительница Костромы решила рассказать журналистам о мистическом событии в ее жизни. Она после встречи с призраком поверила в существование паранормальных явлений, а также убедилась в правдивости его слов.

Инцидент случился по дороге из Караваево, когда женщина заметила фигуру человека, на котором была черная одежда с капюшоном. Она не заметила, чтобы кто-то шел в этом месте, но загадочный незнакомец сообщил даме о скорой кончине ее родственника, назвав дату и время события. Затем призрак исчез, а испуганная свидетельница события сначала подумала о розыгрыше.

Жительница Костромы после встречи с призраком поверила в существование паранормальных явлений


Однако в указанный срок дядя действительно ушел в иной мир, а героиня истории была вынуждена долго судиться с его семьей, чтобы получить имущество. Она не знает, кем был таинственный посланник, но жалеет, что тогда не поверила его рассказу.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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