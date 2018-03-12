Жительница Костромы после встречи с призраком поверила в существование паранормальных явлений
Жительница Костромы решила рассказать журналистам о мистическом событии в ее жизни. Она после встречи с призраком поверила в существование паранормальных явлений, а также убедилась в правдивости его слов.
Инцидент случился по дороге из Караваево, когда женщина заметила фигуру человека, на котором была черная одежда с капюшоном. Она не заметила, чтобы кто-то шел в этом месте, но загадочный незнакомец сообщил даме о скорой кончине ее родственника, назвав дату и время события. Затем призрак исчез, а испуганная свидетельница события сначала подумала о розыгрыше.
Однако в указанный срок дядя действительно ушел в иной мир, а героиня истории была вынуждена долго судиться с его семьей, чтобы получить имущество. Она не знает, кем был таинственный посланник, но жалеет, что тогда не поверила его рассказу.
Инцидент случился по дороге из Караваево, когда женщина заметила фигуру человека, на котором была черная одежда с капюшоном. Она не заметила, чтобы кто-то шел в этом месте, но загадочный незнакомец сообщил даме о скорой кончине ее родственника, назвав дату и время события. Затем призрак исчез, а испуганная свидетельница события сначала подумала о розыгрыше.
Однако в указанный срок дядя действительно ушел в иной мир, а героиня истории была вынуждена долго судиться с его семьей, чтобы получить имущество. Она не знает, кем был таинственный посланник, но жалеет, что тогда не поверила его рассказу.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00