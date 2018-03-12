Ученые смоделировали доисторический океан

Ранее подобные эксперименты уже проводились, но для них ученые использовали мерный цилиндр для имитации условий в океане архейского эона, в котором находилось большое количество железа и кислород, вырабатываемый цинобактериями.Новое исследование показало, как именно железо и кислород взаимодействовали друг с другом. Ученые сделали вывод, что многие участки железа не окислялись или же шел восстановительный процесс, который происходил намного быстрее, чем предполагалось раньше. Также, восстановление железа могло быть следствием химической реакции от воздействия солнечных лучей.Благодаря такому исследованию можно будет изменять условия формирования отложений с высоким содержанием железа даже там, где присутствует кислород.