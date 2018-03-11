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Режиссеру «Каменской» во время сьемок стало плохо

Юрию Морозу, являющемуся знаменитым отечественным кинорежиссёром, во время съёмок стало плохо. Данный инцидент произошёл в Москве на Ленинградском проспекте.

Режиссеру «Каменской» во время сьемок стало плохо

СМИ сообщает, что популярному режиссёру на съёмках, которые проходили в столице на Ленинградском проспекте, вдруг стало плохо. Однако от госпитализации шестидесятидвухлетний актёр отказался, но медработники настояли на дальнейшем обследовании в медицинском учреждении. На данный момент эта информация уточняется.

Стоит напомнить, что Юрий Мороз известный советский и российский актёр, кинорежиссёр, продюсер и сценарист, а также основатель кинокомпании именуемой «Мороз фильм». Самые популярные режиссёрские работы Юрия Мороза — это телесериалы «Апостол» и «Каменская».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:55
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