Ученые: Количество социальных связей играет для пожилых людей важную роль в лечении катаракты

Катаракта – это медицинское состояние, при котором линза глаза постепенно становится непрозрачной, что приводит к размытому зрению, это одна из наиболее распространенных, но поддающихся лечению причин нарушения зрения в Соединенных Штатах. Хирургия катаракты может улучшить качество жизни, снизить риск получения травмы в следствие плохого зрения и сократить когнитивный спад среди пожилых людей.Исследователи Kellogg Eye Center от Университета Мичигана считают, что сильные социальные связи могут играть значительную роль в вероятности приверженности пожилых людей к идее проведения операции по удалению катаракты. Члены семьи не только мотивируют пожилых людей заботиться о зрении, но также предоставляют им необходимую помощь.Эксперты изучили данные 9 760 взрослых в возрасте старше 65 лет. Специалисты обнаружили, что вероятность осуществления операции по удалению катаракты среди тех люди, чьи семьи потеряли одного-двух членов, на 40% ниже. Данные взяты из Национального исследования по проблемам здоровья и старения.