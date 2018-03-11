АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Ученые: Количество социальных связей играет для пожилых людей важную роль в лечении катаракты

Результаты нового исследования, изучающего влияние социальной изоляции на здоровье, опубликованные в журнале JAMA Ophthalmology, показывают, что на операцию по удалению катаракты соглашается меньше всего пожилых людей из небольших семей, окруженные минимальным количеством друзей.
Ученые: Количество социальных связей играет для пожилых людей важную роль в лечении катаракты


Катаракта – это медицинское состояние, при котором линза глаза постепенно становится непрозрачной, что приводит к размытому зрению, это одна из наиболее распространенных, но поддающихся лечению причин нарушения зрения в Соединенных Штатах. Хирургия катаракты может улучшить качество жизни, снизить риск получения травмы в следствие плохого зрения и сократить когнитивный спад среди пожилых людей.

Исследователи Kellogg Eye Center от Университета Мичигана считают, что сильные социальные связи могут играть значительную роль в вероятности приверженности пожилых людей к идее проведения операции по удалению катаракты. Члены семьи не только мотивируют пожилых людей заботиться о зрении, но также предоставляют им необходимую помощь.

Эксперты изучили данные 9 760 взрослых в возрасте старше 65 лет. Специалисты обнаружили, что вероятность осуществления операции по удалению катаракты среди тех люди, чьи семьи потеряли одного-двух членов, на 40% ниже. Данные взяты из Национального исследования по проблемам здоровья и старения.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в
Лариса Гузеева продемонстрировала губки «пю»
В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с
Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался
Воронежская модель Диана Лихачева порадовала
Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт
Путин назвал причину гибели подводной лодки
В Сети опубликовано видео гигантского Х-образного
Поклонники были озадачены содержимым холодильника
Ученые в недоумении от "разбившегося НЛО" в
Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в
Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на
Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex
СМИ: Ким Кардашьян устала от Канье Уэста и хочет
Горячий тверк девушки из Владикавказа в ресторане
В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и
Ростовские энтузиасты открыли для птиц кафе
Владимир Путин рассказал, чего он не простит
Доработка истребителя МиГ-31 осуществлялась
Сын Дэвида Боуи поделился с журналистами, что
Группа туристов на перевале Дятлова могла
Первый электрокар бренда MINI - Cooper E проходит
В Красном Кресте назвали четыре основных навыка
Известен список смартфонов Meizu, которые
В России снизились цены на iPhone 8
Doogee анонсировала защищенный смартфон S60 Lite
Жена Мота оставила маленького сына и улетела в
Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и
Новый Samsung Internet Browser для
Кети Топурия является настоящей фанаткой
Просмотреть все новости