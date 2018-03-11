Ученые: Количество социальных связей играет для пожилых людей важную роль в лечении катаракты
Результаты нового исследования, изучающего влияние социальной изоляции на здоровье, опубликованные в журнале JAMA Ophthalmology, показывают, что на операцию по удалению катаракты соглашается меньше всего пожилых людей из небольших семей, окруженные минимальным количеством друзей.
Катаракта – это медицинское состояние, при котором линза глаза постепенно становится непрозрачной, что приводит к размытому зрению, это одна из наиболее распространенных, но поддающихся лечению причин нарушения зрения в Соединенных Штатах. Хирургия катаракты может улучшить качество жизни, снизить риск получения травмы в следствие плохого зрения и сократить когнитивный спад среди пожилых людей.
Исследователи Kellogg Eye Center от Университета Мичигана считают, что сильные социальные связи могут играть значительную роль в вероятности приверженности пожилых людей к идее проведения операции по удалению катаракты. Члены семьи не только мотивируют пожилых людей заботиться о зрении, но также предоставляют им необходимую помощь.
Эксперты изучили данные 9 760 взрослых в возрасте старше 65 лет. Специалисты обнаружили, что вероятность осуществления операции по удалению катаракты среди тех люди, чьи семьи потеряли одного-двух членов, на 40% ниже. Данные взяты из Национального исследования по проблемам здоровья и старения.
Катаракта – это медицинское состояние, при котором линза глаза постепенно становится непрозрачной, что приводит к размытому зрению, это одна из наиболее распространенных, но поддающихся лечению причин нарушения зрения в Соединенных Штатах. Хирургия катаракты может улучшить качество жизни, снизить риск получения травмы в следствие плохого зрения и сократить когнитивный спад среди пожилых людей.
Исследователи Kellogg Eye Center от Университета Мичигана считают, что сильные социальные связи могут играть значительную роль в вероятности приверженности пожилых людей к идее проведения операции по удалению катаракты. Члены семьи не только мотивируют пожилых людей заботиться о зрении, но также предоставляют им необходимую помощь.
Эксперты изучили данные 9 760 взрослых в возрасте старше 65 лет. Специалисты обнаружили, что вероятность осуществления операции по удалению катаракты среди тех люди, чьи семьи потеряли одного-двух членов, на 40% ниже. Данные взяты из Национального исследования по проблемам здоровья и старения.