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Раннее незамеченный огромный межзвездный астероид угрожает Солнцу - ученые

Наблюдатели из PAN-STARRS обнаружили второе межзвездное астероидное тело, который пойдет на сближение с Солнцем осенью 2019 года. Ученые пока не знают, какой опасности может подвергнуться звезда из-за такого сближения.

Раннее незамеченный огромный межзвездный астероид угрожает Солнцу - ученые


Сообщается, что второй межзвездный астероид пролетит между орбитальными движениями газовых гигантов Солнечной системы Юпитера и Сатурна. Ученые впервые обнаружили его в октябре 2017 года и определили как межзвездную комету, дав объекту название C/2017 U1.

Однако вскоре при помощи данных многих обсерваторий и космических станций астрономы все же переквалифицировали его как второй межзвездный астероид, окрестив новым названием 1I/2017 U1. Подобные данные удалось получить после его сближения с Землей.

Теперь же исследователи всерьез опасаются, так как, отследив траекторию его полета, стало понятно, что он летит к Солнцу. Что ожидает главную звезду Солнечной системы от подобного сближения, астрономы пока даже не берутся объяснить, так как понятно лишь одно – астероид угрожает светилу.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 01:00
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