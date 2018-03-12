Раннее незамеченный огромный межзвездный астероид угрожает Солнцу - ученые

Сообщается, что второй межзвездный астероид пролетит между орбитальными движениями газовых гигантов Солнечной системы Юпитера и Сатурна. Ученые впервые обнаружили его в октябре 2017 года и определили как межзвездную комету, дав объекту название C/2017 U1.Однако вскоре при помощи данных многих обсерваторий и космических станций астрономы все же переквалифицировали его как второй межзвездный астероид, окрестив новым названием 1I/2017 U1. Подобные данные удалось получить после его сближения с Землей.Теперь же исследователи всерьез опасаются, так как, отследив траекторию его полета, стало понятно, что он летит к Солнцу. Что ожидает главную звезду Солнечной системы от подобного сближения, астрономы пока даже не берутся объяснить, так как понятно лишь одно – астероид угрожает светилу.