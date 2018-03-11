Ученые: Женщины стали отказываться от каблуков ради своего комфорта
Исследователи рассказали, что женщины на сегодняшний день поменяли социальные свои нравы, стали ради комфорта отказываться от каблуков. Реализации обуви на шпильках за год снизились на 12 процентов.
Директором отдела розничного анализа Edited было отмечено, что не стоит считать, что американки полностью отказались каблуков. Просто они начали понимать, что нет больше нужды истязать собственные ноги, мучаясь от боли. В свою очередь работодатели менее требовательными становятся к дресс-коду. Таким образом, женщины могут расслабиться, заниматься офисными делами в обуви, имеющей плоскую подошву. Большинство производителей босоножек и элегантных туфель осознали серьезность проблемы, снизив цену на 47% на продукцию.
Специалисты компании Mintel опросили женщин. Стало известно, что приблизительно 50 процентов респондентов готовы платить больше непосредственно за удобную обувь в носке, если даже она не особо стильная.
Директором отдела розничного анализа Edited было отмечено, что не стоит считать, что американки полностью отказались каблуков. Просто они начали понимать, что нет больше нужды истязать собственные ноги, мучаясь от боли. В свою очередь работодатели менее требовательными становятся к дресс-коду. Таким образом, женщины могут расслабиться, заниматься офисными делами в обуви, имеющей плоскую подошву. Большинство производителей босоножек и элегантных туфель осознали серьезность проблемы, снизив цену на 47% на продукцию.
Специалисты компании Mintel опросили женщин. Стало известно, что приблизительно 50 процентов респондентов готовы платить больше непосредственно за удобную обувь в носке, если даже она не особо стильная.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20