В Сети опубликовано видео гигантского Х-образного объекта в Антарктиде

При помощи новой программы от Google Maps под названием Google Earth любой желающий не выходя из дома может проследить за процессами, которые происходят в режиме реального времени в любой точке планеты.Благодаря такой функции пользователи обнаружили колоссальный странный объект непонятного происхождения – красный крест в треугольнике. Примечательно, что странный знак можно увидеть лишь при настройке погоды.Многие пользователи, просмотревшие видеоролик, считают, что это технические неполадки в системе, однако конспирологи уверены, что благодаря какому-то непостижимому стечению обстоятельств, наконец, удалось обнаружить секретную базу пришельцев, обозначенную столь странным способом.