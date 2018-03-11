В Сети опубликовано видео гигантского Х-образного объекта в Антарктиде
Странный Х-образный предмет в Антарктиде был обнаружен при помощи Google Earth. Уфологи не прошли мимо очередной сенсационной находки и опубликовали видео для общественного обсуждения.
При помощи новой программы от Google Maps под названием Google Earth любой желающий не выходя из дома может проследить за процессами, которые происходят в режиме реального времени в любой точке планеты.
Благодаря такой функции пользователи обнаружили колоссальный странный объект непонятного происхождения – красный крест в треугольнике. Примечательно, что странный знак можно увидеть лишь при настройке погоды.
Многие пользователи, просмотревшие видеоролик, считают, что это технические неполадки в системе, однако конспирологи уверены, что благодаря какому-то непостижимому стечению обстоятельств, наконец, удалось обнаружить секретную базу пришельцев, обозначенную столь странным способом.
При помощи новой программы от Google Maps под названием Google Earth любой желающий не выходя из дома может проследить за процессами, которые происходят в режиме реального времени в любой точке планеты.
Благодаря такой функции пользователи обнаружили колоссальный странный объект непонятного происхождения – красный крест в треугольнике. Примечательно, что странный знак можно увидеть лишь при настройке погоды.
Многие пользователи, просмотревшие видеоролик, считают, что это технические неполадки в системе, однако конспирологи уверены, что благодаря какому-то непостижимому стечению обстоятельств, наконец, удалось обнаружить секретную базу пришельцев, обозначенную столь странным способом.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:49