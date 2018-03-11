Nokia 9 получит дактилоскопический датчик под дисплеем

Стоит отметить, что ведущим производителем смартфонов с такими датчиками под дисплеем является компания Vivo, которая уже представила Vivo X20 UD, а также работает над новым Vivo Apex. Во втором устройстве производитель ушел дальше, поскольку в Apex дактилоскопический сканер работает по всей поверхности нижней части дисплея.Пока что сложно ответить на вопрос о технических параметрах устройства Nokia 9. Тем не менее, в NokiaPowerUser указано, что уже гарантировано можно рассчитывать на процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами, тактовая частота которого 2,8 ГГц. В пару к нему установят чип Adreno 630, а также модуль связи Snapdragon X20 LTE с производительностью до 1,2 Гбит/сек.