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Nokia 9 получит дактилоскопический датчик под дисплеем

В издании NokiaPowerUser появилась новость о том, что смартфон Nokia 9 (2018) будет оснащен сканером отпечатков пальцев, который установят прямо под дисплей. Официальное представление телефона произойдет в рамках выставки IFA 2018 в начале будущей осени.

Nokia 9 получит дактилоскопический датчик под дисплеем


Стоит отметить, что ведущим производителем смартфонов с такими датчиками под дисплеем является компания Vivo, которая уже представила Vivo X20 UD, а также работает над новым Vivo Apex. Во втором устройстве производитель ушел дальше, поскольку в Apex дактилоскопический сканер работает по всей поверхности нижней части дисплея.

Пока что сложно ответить на вопрос о технических параметрах устройства Nokia 9. Тем не менее, в NokiaPowerUser указано, что уже гарантировано можно рассчитывать на процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами, тактовая частота которого 2,8 ГГц. В пару к нему установят чип Adreno 630, а также модуль связи Snapdragon X20 LTE с производительностью до 1,2 Гбит/сек.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:02
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