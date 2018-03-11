Видеоролик показал за за десять минут 14 миллиардов лет жизни Вселенной
Видео от одного из любителей космических исследований, появилось на видеоплатформе YouTube. Пользователь смог в маках 10 минутного ролика, показать 14 миллиардов лет истории существования Вселенной.
Интересное видео представляет собой эпизоды сжатых фактов, наглядного выражения развития Вселенной. Необходимо отметить, что длительность ролика составляет десять минут, и за это незначительное время показан период в 14 миллиардов лет. Это известное человечеству время, с момента Большого взрыва, до современного состояния нашей Вселенной и цивилизации в ней. Получается, что на каждую секунду видео, приходится 22 миллиона лет Вселенской истории.
На видно можно увидеть постепенное формирование звезд, развитие галактик и расширение галактического пространства. Создателем ролика, часть времени посвящена развитию нашей планеты Земля. Подобной реконструкции предстоит стать наглядным пособием при организации уроков астрономии в школах или университетах, показанные события помогут изучать космическое пространство. Сейчас, увлекательное видео доступно на канале YouTube пользователя энтузиаста.
Интересное видео представляет собой эпизоды сжатых фактов, наглядного выражения развития Вселенной. Необходимо отметить, что длительность ролика составляет десять минут, и за это незначительное время показан период в 14 миллиардов лет. Это известное человечеству время, с момента Большого взрыва, до современного состояния нашей Вселенной и цивилизации в ней. Получается, что на каждую секунду видео, приходится 22 миллиона лет Вселенской истории.
На видно можно увидеть постепенное формирование звезд, развитие галактик и расширение галактического пространства. Создателем ролика, часть времени посвящена развитию нашей планеты Земля. Подобной реконструкции предстоит стать наглядным пособием при организации уроков астрономии в школах или университетах, показанные события помогут изучать космическое пространство. Сейчас, увлекательное видео доступно на канале YouTube пользователя энтузиаста.
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Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:27