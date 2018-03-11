Видеоролик показал за за десять минут 14 миллиардов лет жизни Вселенной

Интересное видео представляет собой эпизоды сжатых фактов, наглядного выражения развития Вселенной. Необходимо отметить, что длительность ролика составляет десять минут, и за это незначительное время показан период в 14 миллиардов лет. Это известное человечеству время, с момента Большого взрыва, до современного состояния нашей Вселенной и цивилизации в ней. Получается, что на каждую секунду видео, приходится 22 миллиона лет Вселенской истории.На видно можно увидеть постепенное формирование звезд, развитие галактик и расширение галактического пространства. Создателем ролика, часть времени посвящена развитию нашей планеты Земля. Подобной реконструкции предстоит стать наглядным пособием при организации уроков астрономии в школах или университетах, показанные события помогут изучать космическое пространство. Сейчас, увлекательное видео доступно на канале YouTube пользователя энтузиаста.