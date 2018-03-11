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Екатерина Варнава разделась для нового образа

Екатерина Варнава показала зрителям свое «голое» фото.

Екатерина Варнава разделась для нового образа


На своей личной страничке в Интернете Екатерина Варнава опубликовала новый фотоснимок и подписала что, несмотря на то, что на снимке у нее закрытая поза, ее душа нараспашку. Пользователи Сети написали множество комплиментов своей любимице и расхвалили ее красоту.

Но хейтеры в свою очередь заявили, что благодаря фоторедактору сейчас возможно из любого человека сделать красавицу. Но Варнава не обращает никакого внимания на подобные заявления, но на днях написала свои мысли на этот счет. Она предупредила подписчиков, что выкладывать будет только то, что сама посчитает нужным.

Юмористка хочет растормошить людей и обсуждать с ними интересные и важные новости. А если кому-то это не нравится, то пусть вообще не заходит на ее страничку, дабы не портить никому настроение. Екатерина как-то призналась, что ее притягивают сложные люди, ведь у них всегда есть чему поучиться, даже если учиться придется на их ошибках.

Варнава считает, что всегда нужно заниматься саморазвитием и уметь отстаивать свое мнение. Еще одним важным качеством, которое она ценит в людях это смелость. И еще артистка очень верит, что «звездная болезнь» обойдет ее стороной.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:51
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