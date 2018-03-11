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Ученые: Кактус возглавил список самых опасных комнатных растений из-за алкалоидов

Сотрудник РАН Павел Крестов озвучил список самых опасных комнатных растений. Кактус находится на первом месте из-за алкалоидов, так что его стоит убрать из дома.

Сок цветков имеет такие токсические вещества, нарушающие нервную систему человека и домашних питомцев. Животные становятся излишне активными, после чего страдают от галлюцинаций и судорог. Привычная черемуха, может стать виновницей мигрени, что также относится к ландышам, сирени или лилиям, а в небольших помещениях букеты могут спровоцировать опьянение.

Ученые: Кактус возглавил список самых опасных комнатных растений из-за алкалоидов


Фикус, пуансеттия и диффенбахия тоже попали в перечень запрещенных представителей флоры, приносящих большой вред организму. Ученые просят любителей цветов избавиться от семейства пасленовых из-за их сока. В нем есть соланин, вызывающий сильные отравления.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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