Ученые: Кактус возглавил список самых опасных комнатных растений из-за алкалоидов

Сок цветков имеет такие токсические вещества, нарушающие нервную систему человека и домашних питомцев. Животные становятся излишне активными, после чего страдают от галлюцинаций и судорог. Привычная черемуха, может стать виновницей мигрени, что также относится к ландышам, сирени или лилиям, а в небольших помещениях букеты могут спровоцировать опьянение.Фикус, пуансеттия и диффенбахия тоже попали в перечень запрещенных представителей флоры, приносящих большой вред организму. Ученые просят любителей цветов избавиться от семейства пасленовых из-за их сока. В нем есть соланин, вызывающий сильные отравления.