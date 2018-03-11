Деньги “любят” человеческие объятия – Психологи
Психологи отметили, что финансовые проблемы прекрасно решаются без напряжения мозга. Деньги “любят” человеческие объятия, о чем прекрасно знали наши предки.
Это не относится к деловым аналогам, но человек при неблагоприятной ситуации, связанной с потерей большой суммы, всегда испытывает сильный стресс. После этого многие лица начинают лихорадочно искать способы, чтобы выбраться из нищеты. Они устраиваются на несколько работ, но только наносят вред организму и не получают желаемого результата.
Ученые рекомендуют выделить время и просто обнять близкого человека, испытывающего трудности. Данная категория индивидуумов всегда мучается от тревожных мыслей, требующих огласки. В процессе такой близости их самочувствие нормализуется и можно реализовать идеи для спасения, не уступающие проектам экономистов.
Это не относится к деловым аналогам, но человек при неблагоприятной ситуации, связанной с потерей большой суммы, всегда испытывает сильный стресс. После этого многие лица начинают лихорадочно искать способы, чтобы выбраться из нищеты. Они устраиваются на несколько работ, но только наносят вред организму и не получают желаемого результата.
Ученые рекомендуют выделить время и просто обнять близкого человека, испытывающего трудности. Данная категория индивидуумов всегда мучается от тревожных мыслей, требующих огласки. В процессе такой близости их самочувствие нормализуется и можно реализовать идеи для спасения, не уступающие проектам экономистов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:39