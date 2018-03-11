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Актриса Жанна Эппле разочаровала интернет-пользователей состарившейся внешностью

В Сети появилась совместная фотография Эвелины Бледанс и Жанны Эппле, а интернет-пользователи поразились тому, как сильно постарела советская и российская актриса.

Снимок был опубликован на странице Бледанс в социальной сети Instagram, а подписчики получили возможность оценить внешность 53-летний Эппле, и, надо сказать, критики было очень много.

Актриса Жанна Эппле разочаровала интернет-пользователей состарившейся внешностью

Пользователи с грустью отмечают, что Жанна сильно состарилась и выгладит намного старше своих лет. Бледанс младше всего на шесть лет, тем не менее некоторые утверждают, что Эппле на её фоне выглядит как мать. И таких обидных сравнений достаточное количество, а кроме того, отмечается новый стиль Жанны, который мало кому пришёлся по вкусу. Прославленной актрисе советуют перекрасить волосы, так как столь светлый оттенок ей совсем не идёт, ведь сильно старит.

Досталось и самой Эвелине Бледанс, которую раскритиковали за чрезмерное увлечение ботоксом, особенно отметив неестественно большие губы. Телеведущую призывают остановиться и не портить свою внешность подобными процедурами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:05
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