Актриса Жанна Эппле разочаровала интернет-пользователей состарившейся внешностью

Снимок был опубликован на странице Бледанс в социальной сети Instagram, а подписчики получили возможность оценить внешность 53-летний Эппле, и, надо сказать, критики было очень много.Пользователи с грустью отмечают, что Жанна сильно состарилась и выгладит намного старше своих лет. Бледанс младше всего на шесть лет, тем не менее некоторые утверждают, что Эппле на её фоне выглядит как мать. И таких обидных сравнений достаточное количество, а кроме того, отмечается новый стиль Жанны, который мало кому пришёлся по вкусу. Прославленной актрисе советуют перекрасить волосы, так как столь светлый оттенок ей совсем не идёт, ведь сильно старит.Досталось и самой Эвелине Бледанс, которую раскритиковали за чрезмерное увлечение ботоксом, особенно отметив неестественно большие губы. Телеведущую призывают остановиться и не портить свою внешность подобными процедурами.