Представлен трековый гиперкар McLaren Senna GTR стоимостью 1 000 000 фунтов стерлингов

Подробной информации о технических характеристиках гиперкара McLaren Senna GTR британские производители не сообщают. В то же время стало известно, что для прижимной силы в 1 000 кг разработчики увеличили переднюю и заднюю колею, в результате были изменены крылья, модернизированы диффузор, сплиттер и другие элементы. Также трековую версию гиперкара оснастили перенастроенной подвеской, новой гоночной трансмиссией с ускоренным переключением передач и шинами Pirelli.Под капотом McLaren Senna GTR будет установлен бирурбированный агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью 800 лошадиных сил. В результате трековая версия станет самым быстрым автомобилем бренда, не считая болидов «Формулы 1».Дорожную версию гиперкара McLaren Senna представили в конце 2017 года, в общей сложности производители выпустят 500 экземпляров таких автомобилей по цене 750 000 фунтов стерлингов.