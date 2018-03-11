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Представлен трековый гиперкар McLaren Senna GTR стоимостью 1 000 000 фунтов стерлингов

Новейший гиперкар McLaren Senna GTR стоимостью 1 000 000 фунтов стерлингов представили производители. В общей сложности британская компания McLaren выпустит 75 подобных автомобилей.

Представлен трековый гиперкар McLaren Senna GTR стоимостью 1 000 000 фунтов стерлингов


Подробной информации о технических характеристиках гиперкара McLaren Senna GTR британские производители не сообщают. В то же время стало известно, что для прижимной силы в 1 000 кг разработчики увеличили переднюю и заднюю колею, в результате были изменены крылья, модернизированы диффузор, сплиттер и другие элементы. Также трековую версию гиперкара оснастили перенастроенной подвеской, новой гоночной трансмиссией с ускоренным переключением передач и шинами Pirelli.

Под капотом McLaren Senna GTR будет установлен бирурбированный агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью 800 лошадиных сил. В результате трековая версия станет самым быстрым автомобилем бренда, не считая болидов «Формулы 1».

Дорожную версию гиперкара McLaren Senna представили в конце 2017 года, в общей сложности производители выпустят 500 экземпляров таких автомобилей по цене 750 000 фунтов стерлингов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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