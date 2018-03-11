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Ученый Митио Каку предупредил человечество о начавшемся Апокалипсисе

Известный ученый опубликовал новую работу “The Future Of Humanity” , отметив, что у человечества на нашей планете уже нет будущего. Митио Каку предупредил его о начавшемся Апокалипсисе, который уже невозможно остановить.

Физик подчеркнул, что неоднократно затрагивал данный вопрос в своих выступлениях, но сейчас ситуация начинает ухудшаться. Большинство населения уже в конце этого года столкнется с природными катастрофами и изменениями климата, после чего придет время искусственных эпидемий недугов и социальных взрывов. Через несколько лет на планете выживет только часть людей, после чего спасать будет некого.

Ученый Митио Каку предупредил человечество о начавшемся Апокалипсисе


Власти стран должны принять срочные меры, чтобы избежать развития негативной ситуации, потому что конце света для каждого индивидуума будет различен. Чтобы избежать массовой гибели, земляне должны срочно начать переселение на другие планеты, где самой реальной альтернативой пока остается Марс.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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