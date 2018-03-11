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Медиками названы самые полезные для зубов продукты

Медики анонсировали продукты, являющиеся самыми полезными для зубов.

Медиками названы самые полезные для зубов продукты

В число таких продуктов специалисты отнесли тыкву. За счёт наличия селена, фтора, цинка, она отбеливает, восстанавливает эмаль, а также способствует реминализации. Морковка способна очищать зубную полость. Это ведёт к уменьшению во рту количества микроорганизмов, осветлению зубов. Для укрепления десен также подойдут цитрусовые, которые богаты на витамины С, В, Е, РР. Орехи, сдерживающие рост патогенной микрофлоры, помогут от кариеса, оказывают обезболивающий/антибактериальный эффекты. Морошка и прочие ягоды препятствуют возникновению воспаления, защищают от кариеса.

Много пользы зубам могут принести морепродукты. Рыба за счёт содержания рыбьего жира, омега-3, препятствует появлению различных заболеваний. Вследствие большого количества витаминов группы В, железа, марганца, фосфора, йода, железа, фтора, кальция, креветки укрепляют зубы.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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