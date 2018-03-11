В сетях опубликовано новое видео перехвата НЛО американскими ВВС

В сюжете видно, что объект овальной формы несется на большой скорости над Тихим океаном, пытаясь скрыться от F/A-18. Воздушный транспорт военных находился на 7-метровой высоте и вел наблюдение за действиями НЛО. Пилоты во время переговоров отметили, что раньше никогда не сталкивались с подобными аппаратами, а также смогли взять его на прицел и захватить после последней попытки.Раньше военные описывали 14-метровые аналоги, появляющиеся перед их глазами днем, но пришельцы быстро уходили от погони и имели сверхзвуковую скорость полетов. Они могли внезапно остановиться, чтобы просто парить в воздухе, после чего просто исчезали. Многие эксперты считают, что ведомство должно обратить внимание на такие события и заняться решением проблемы.