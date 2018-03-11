Курбан Омаров признался, что у него зависимость от Ксении Бородиной

Сейчас Курбан является примерным отцом, мужем и хранителем семейного очага. Однако не так давно он был бабником и никак не хотел менять свою жизнь. Поклонникам интересно, что повлияло на такие кардинальные перемены в его отношении к семье.На днях Омаров сам признался, что явилось причиной его превращения в порядочного семьянина. Как оказалось, мужчина испытывает зависимость от своей супруги Ксении. Об этом он рассказал, когда находился вместе с Бородиной в Милане.Курбан сообщил, что даже когда Ксюша отходит куда-либо на пять минут, он уже невыносимо скучает по ней. Мужчина добавил, что им друг без друга скучно, и это он называет зависимостью.Стоит добавить, что не все подписчики Курбана оценили такое публичное проявление нежности. Многие уверены, что подобные признания стоит делать лично, иначе это похоже на игру ради повышения своей популярности.