Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом шоу-бизнеса

«Я, как всегда, за своих кандидатов, хоть ночью разбуди и спроси», - сообщил в микроблоге Курбан.

Супружеская пара посетила церемонию награждения премии «Жара». На красной дорожке ведущие музыкального телеканала и журналисты задавали разные вопросы представителям отечественного шоу-бизнеса, посетившим торжественное мероприятие.На вопрос: «Кто, по вашему мнению, мог бы стать президентом отечественного шоу-бизнеса?» представители бомонда предлагали разнообразные варианты.Телеведущая Елена Летучая предложила отдать эту должность поп-королю Филиппу Киркорову, отметив, что тот уже давно «заслуженный президент всего этого безобразия». А Яна Рудковская сообищила, что одной Ксении Собчак в списке более, чем предостаточно.Ведущая Юлия Барановская, отдала должность Алле Борисовне Пугачевой, поскольку в ее глазах та является авторитетным лидером. А вот Валерий Меладзе полагает, что самым «прикольным» президентом стала бы певица Слава. «Вот веселуха была бы!»- подытожил артист.И лишь Курбан Омаров проголосовал за свою супругу, о чем и рассказал ведущему.