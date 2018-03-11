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Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом шоу-бизнеса

Отвечая на вопросы представителей канала «Жара», Курбан Омаров назначил супругу Ксению Бородину президентом российского шоу-бизнеса.

Супружеская пара посетила церемонию награждения премии «Жара». На красной дорожке ведущие музыкального телеканала и журналисты задавали разные вопросы представителям отечественного шоу-бизнеса, посетившим торжественное мероприятие.

Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом шоу-бизнеса

На вопрос: «Кто, по вашему мнению, мог бы стать президентом отечественного шоу-бизнеса?» представители бомонда предлагали разнообразные варианты.

Телеведущая Елена Летучая предложила отдать эту должность поп-королю Филиппу Киркорову, отметив, что тот уже давно «заслуженный президент всего этого безобразия». А Яна Рудковская сообищила, что одной Ксении Собчак в списке более, чем предостаточно.

Ведущая Юлия Барановская, отдала должность Алле Борисовне Пугачевой, поскольку в ее глазах та является авторитетным лидером. А вот Валерий Меладзе полагает, что самым «прикольным» президентом стала бы певица Слава. «Вот веселуха была бы!»- подытожил артист.

И лишь Курбан Омаров проголосовал за свою супругу, о чем и рассказал ведущему.

«Я, как всегда, за своих кандидатов, хоть ночью разбуди и спроси», - сообщил в микроблоге Курбан.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:52
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