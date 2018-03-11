В интернете опубликовали скриншот новой поисковой панели Google для мобильной версии
В интернете появились скриншоты, которые опубликовали в отчете от десятого марта. На изображениях можно увидеть, что Google решила поменять привычную панель поиска.
Сейчас тестируют мобильную новую версию сайта Google. Строка поиска должна стать более округлой, сглаженной по краям. Заметны также прочие различия между новым и текущим вариантами страниц. Многоцветная привычная надпись Google, которая раньше располагалась над строкой поиска, теперь превратилась в букву «G». Её переместили в левую часть строки. Разработчики убрали также синий квадрат, где раньше имелась кнопка поиска, которая выполнена в виде увеличительного стекла.
Между тем заголовки с надписями «Видео», «Все», «Изображения» и т.п больше не прикрыты снизу и сверху линиями. Новый стиль поисковой панели соответствует варианту, который был представлен компанией Google в Pixel Launcher. Компания пока умалчивает, когда придут в силу данные изменения.
Сейчас тестируют мобильную новую версию сайта Google. Строка поиска должна стать более округлой, сглаженной по краям. Заметны также прочие различия между новым и текущим вариантами страниц. Многоцветная привычная надпись Google, которая раньше располагалась над строкой поиска, теперь превратилась в букву «G». Её переместили в левую часть строки. Разработчики убрали также синий квадрат, где раньше имелась кнопка поиска, которая выполнена в виде увеличительного стекла.
Между тем заголовки с надписями «Видео», «Все», «Изображения» и т.п больше не прикрыты снизу и сверху линиями. Новый стиль поисковой панели соответствует варианту, который был представлен компанией Google в Pixel Launcher. Компания пока умалчивает, когда придут в силу данные изменения.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30