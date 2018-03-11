Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь пока ещё не родившейся дочери

Это мероприятие называется бейби шауэр, когда виновницей торжества становится беременная женщина. В ряде некоторых западных стран этот обычай плотно вошёл в культуру и пользуется большой популярностью. Как правило, бейби шауэр проводят в кругу самых близких людей дома, но семья Кардашьян так не имеет.Празднование было организовано в элитном отеле Лос-Анджелеса, а многочисленные родственники и друзья Хлои подсобили в плане трат и различных хлопот. В итоге получилась яркая, дорогая и незабываемая вечеринка.Гости делятся своими впечатлениями от прошедшего бейби шауэра, отмечая, что это было невероятное событие. Все участники были облачены в розовые одеяния, интерьер был оформлен также в этом нежном цвете, поэтому казалось, что люди вдруг все вместе оказались в прекрасном розовом саду.Стоит также отметить, что мероприятие было поддержано компанией Amazon Echo, что сказалось на отсутствии традиционных игр, которые заменились в бесконечную рекламу.