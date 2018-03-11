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Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь пока ещё не родившейся дочери

Хлои Кардашьян, одна из представительниц огромного семейного клана Дженнер-Кардашьян, окрылённая скорым появлением на свет ребёнка, устроила грандиозную вечеринку, равных которой ещё не было.

Это мероприятие называется бейби шауэр, когда виновницей торжества становится беременная женщина. В ряде некоторых западных стран этот обычай плотно вошёл в культуру и пользуется большой популярностью. Как правило, бейби шауэр проводят в кругу самых близких людей дома, но семья Кардашьян так не имеет.

Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь пока ещё не родившейся дочери

Празднование было организовано в элитном отеле Лос-Анджелеса, а многочисленные родственники и друзья Хлои подсобили в плане трат и различных хлопот. В итоге получилась яркая, дорогая и незабываемая вечеринка.

Гости делятся своими впечатлениями от прошедшего бейби шауэра, отмечая, что это было невероятное событие. Все участники были облачены в розовые одеяния, интерьер был оформлен также в этом нежном цвете, поэтому казалось, что люди вдруг все вместе оказались в прекрасном розовом саду.

Стоит также отметить, что мероприятие было поддержано компанией Amazon Echo, что сказалось на отсутствии традиционных игр, которые заменились в бесконечную рекламу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:32
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