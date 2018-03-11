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Мария Погребняк призналась, что ездит за границу с целью купить еду

Мария Погребняк, супруга известного российского футболиста Павла Погребняка, путешествует по миру, скупая вовсе не модную одежду, бижутерию или косметику, а продукты питания.

Мария - известный человек в российском шоу-бизнесе, она часто посещает светские тусовки, зарекомендовав себя давно как страстная модница. Молодая женщина следит за модой, стараясь ни на шаг не отставать от коллег и даже опережать их.

Мария Погребняк призналась, что ездит за границу с целью купить еду

Можно подумать, выезжая за границу, Мария не выходит из элитных магазинов одежды, где скупает всё, что приглянулось. На самом деле, это не совсем так: жена футболиста в своём Instagram рассказала, что главная её цель - продукты питания. Путешествуя по миру, она приобретает масла, сыры, колбасы и другую еду таких сортов, которых в России не найдёшь.

Последняя поездка Погребняк за границу случилась на днях, когда её подруга Ксения Бородина, ведущая телешоу "Дом-2", пригласила в Милан на празднование 35-летия. Конечно же, Мария не могла отказать, тем более лишний раз окунуться в атмосферу великого итальянского города никогда не помешает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:05
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