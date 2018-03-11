Автопарк Санкт-Петербурга насчитывает почти 1,8 млн легковых авто

В марочной структуре автопарка СПб лидирует автобренд Lada (309 470 авто). Второе место занял немецкий бренд Volkswagen (111 740 авто). Третье место досталось американскому бренду Ford (107 910 авто). Четвёртое место заняла южнокорейская Kia (91 140 авто). ТОП-5 замыкает японский Nissan (90 040 авто). В СПб самой популярной моделью является Ford Focus (52 630 авто). На втором месте оказалась Lada-2109 (40 680 авто). На третьем месте оказалась Hyundai Solaris (34 360 авто). Четвертое место досталось Lada-2106 (33 200 авто). Пятую позицию заняла Skoda Octavia (31 690 авто).Большинство машин в СПб произведены до 2008 года (776 430 ед.). С показателем в 597 200 ед. среди сегментов лидирует класс C. Далее следует класс SUV – 471 300 ед. На каждую тысячу питерских жителей приходится 338 870 авто зарегистрированных в СПб.