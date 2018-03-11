АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Пользователи недоумевают, откуда у Виктории Бони взялся животик

Обычно на всех фото в Instagram экс-участница «Дома-2» Виктория Боня выглядит стройной и подтянутой, но на снимках ее подруг 38-летняя телеведущая предстает с животиком и фигурой, далекой от идеальных форм.

Свой отпуск в марте Виктория Боня решила провести с подругой Хофит Голан в Таиланде.

Пользователи недоумевают, откуда у Виктории Бони взялся животик

Звезды весело проводят время в пятизвездочном отеле Пхукета и делятся своими эмоциями на страницах в Instagram.

Накануне израильская модель и телеведущая запустила прямой эфир в соцсети и в кадр попала Боня в черном бикини, которая продемонстрировала изменившуюся фигуру. Первым что попало в поле зрения пользователей - это был живот Виктории.

Пользователи недоумевают, откуда у Виктории Бони взялся животик

Впрочем, недавно эта часть тела российской знаменитости уже обсуждалась в Сети и Виктория отметила, что «обожает свой животик, даже когда он больше похож на пузо».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3
Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем
Курбан Омаров признался, что у него зависимость
BMW не собирается заниматься разработкой авто без
МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав
Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом
Маленький нижегородец произвел фурор на шоу
Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и
Сон в носках полезен для здоровья из-за
Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в
Автор голосового помощника Siri разочарован
Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается
Стефания Маликова рассказала интересные факты о
Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как
В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину
В Китае пострадавшим от интернет-мошенников
Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь
Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом
Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на
В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу
Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на
Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с
Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран
Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей,
Apple шантажирует пользователей удаляющих свой
Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили
Клип Ольги Бузовой на композицию «Wi-Fi» за 3
Просмотреть все новости