Пользователи недоумевают, откуда у Виктории Бони взялся животик
Обычно на всех фото в Instagram экс-участница «Дома-2» Виктория Боня выглядит стройной и подтянутой, но на снимках ее подруг 38-летняя телеведущая предстает с животиком и фигурой, далекой от идеальных форм.
Свой отпуск в марте Виктория Боня решила провести с подругой Хофит Голан в Таиланде.
Звезды весело проводят время в пятизвездочном отеле Пхукета и делятся своими эмоциями на страницах в Instagram.
Накануне израильская модель и телеведущая запустила прямой эфир в соцсети и в кадр попала Боня в черном бикини, которая продемонстрировала изменившуюся фигуру. Первым что попало в поле зрения пользователей - это был живот Виктории.
Впрочем, недавно эта часть тела российской знаменитости уже обсуждалась в Сети и Виктория отметила, что «обожает свой животик, даже когда он больше похож на пузо».
Свой отпуск в марте Виктория Боня решила провести с подругой Хофит Голан в Таиланде.
Звезды весело проводят время в пятизвездочном отеле Пхукета и делятся своими эмоциями на страницах в Instagram.
Накануне израильская модель и телеведущая запустила прямой эфир в соцсети и в кадр попала Боня в черном бикини, которая продемонстрировала изменившуюся фигуру. Первым что попало в поле зрения пользователей - это был живот Виктории.
Впрочем, недавно эта часть тела российской знаменитости уже обсуждалась в Сети и Виктория отметила, что «обожает свой животик, даже когда он больше похож на пузо».