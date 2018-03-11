Автомобиль Corvette C7 в ретро-стиле представили в Женеве

В качестве силовой установки Corvette C7 выступает атмосферный двигатель V8 объёмом 6,2 литра производительностью 466 лошадиных сил. До первой «сотни» спорткар набирает разгон за 3,6 секунды. Базовая версия автомобиля комплектуется 7-скоростной «механикой», а за дополнительную плату клиенты смогут установить автоматическую трансмиссию на 8 диапазонов.В оснащение автомобиля Corvette C7 входит проекционный монитор и мультимедийная система Apple CarPlay и Android Auto. В отделке салона производители использовали алюминий и углеродное волокно.Каким тиражом будет выпущена новинка в ретро-стиле пока не сообщается, также неизвестно о стоимости автомобиля.