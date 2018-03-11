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Автомобиль Corvette C7 в ретро-стиле представили в Женеве

Авто-ателье Zeclat из Великобритании на мотор-шоу в Женеве презентовало автомобиль Corvette C7, созданный в ретро-стиле. Внешний дизайн новинки напоминает транспортные средства французского производства, сходившие с конвейера в 30-х годах прошлого столетия.

Автомобиль Corvette C7 в ретро-стиле представили в Женеве


В качестве силовой установки Corvette C7 выступает атмосферный двигатель V8 объёмом 6,2 литра производительностью 466 лошадиных сил. До первой «сотни» спорткар набирает разгон за 3,6 секунды. Базовая версия автомобиля комплектуется 7-скоростной «механикой», а за дополнительную плату клиенты смогут установить автоматическую трансмиссию на 8 диапазонов.

В оснащение автомобиля Corvette C7 входит проекционный монитор и мультимедийная система Apple CarPlay и Android Auto. В отделке салона производители использовали алюминий и углеродное волокно.

Каким тиражом будет выпущена новинка в ретро-стиле пока не сообщается, также неизвестно о стоимости автомобиля.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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