АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Супруга Михаила Ефремова не верит, что он мог выйти на сцену выпившим

Супруга Михаила Ефремова категорически не верит слухам о своем муже.

Супруга Михаила Ефремова не верит, что он мог выйти на сцену выпившим


7 марта у актера Михаила Ефремова состоялось выступление на сцене Самарского драматического театра. Как оказалось, спектакль задержали на 35 минут, поскольку один из актеров вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Им и оказался Ефремов.

Но актер полностью отрицает свою вину. Его так же поддерживает и супруга, которая совершенно не доверяет слухам. Женщина сообщила, что Михаил очень давно перед спектаклями не выпивает, поскольку ответственно относится к работе. Она уверена, что это скорей всего ответная реакция, ведь Ефремов не любит, когда ему хамят. А в силу своего вспыльчивого характера, мог и ответить в жесткой форме.

Большинство поклонников осудили его за неуважительное к ним отношение и за нежелание признать все-таки свою вину. Еще о поведении Михаила высказался министр культуры по Самарской области. Сергей Филиппов лично присутствовал на спектакле, который ему совершенно не понравился.

Выбор репертуара остался на совести организаторов, а на него впечатление никакого не произвел. Выходку актера он считает безобразной. А также Филиппов очень верит, что Ефремов принесет извинения зрителям.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Простая еда бедняков была полезнее
Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3
Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем
Курбан Омаров признался, что у него зависимость
BMW не собирается заниматься разработкой авто без
МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав
Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом
Маленький нижегородец произвел фурор на шоу
Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и
Сон в носках полезен для здоровья из-за
Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в
Автор голосового помощника Siri разочарован
Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается
Стефания Маликова рассказала интересные факты о
Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как
В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину
В Китае пострадавшим от интернет-мошенников
Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь
Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом
Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на
В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу
Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на
Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с
Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран
Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей,
Apple шантажирует пользователей удаляющих свой
Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили
Просмотреть все новости