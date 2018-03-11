Супруга Михаила Ефремова не верит, что он мог выйти на сцену выпившим

7 марта у актера Михаила Ефремова состоялось выступление на сцене Самарского драматического театра. Как оказалось, спектакль задержали на 35 минут, поскольку один из актеров вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Им и оказался Ефремов.Но актер полностью отрицает свою вину. Его так же поддерживает и супруга, которая совершенно не доверяет слухам. Женщина сообщила, что Михаил очень давно перед спектаклями не выпивает, поскольку ответственно относится к работе. Она уверена, что это скорей всего ответная реакция, ведь Ефремов не любит, когда ему хамят. А в силу своего вспыльчивого характера, мог и ответить в жесткой форме.Большинство поклонников осудили его за неуважительное к ним отношение и за нежелание признать все-таки свою вину. Еще о поведении Михаила высказался министр культуры по Самарской области. Сергей Филиппов лично присутствовал на спектакле, который ему совершенно не понравился.Выбор репертуара остался на совести организаторов, а на него впечатление никакого не произвел. Выходку актера он считает безобразной. А также Филиппов очень верит, что Ефремов принесет извинения зрителям.