Инженеры из Китая разрабатывают сеть связи 6G

Мяо Вэй утверждает, что китайские инженеры и ученые приступили к работе еще в конце прошлого года. Так он отмечает, что на появление данной инициативы повлиял тот факт, что в мире начали быстро развиваться технологии, а человек и машина стали теснее в общении. Таким образом, китайские специалисты хотят подготовиться к будущему технологическому буму, и мобильная связь стандарта 6G один из полезных проектов.Помимо этого чиновник выделил некоторые объекты «интернета вещей». Он отметил, что в будущем беспилотный транспорт и другие объекты транспортной инфраструктуры станут неотъемлемой частью общества.