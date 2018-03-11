Инженеры из Китая разрабатывают сеть связи 6G
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй сказал, что китайские специалисты уже начали работу над созданием новой сети связи стандарта 6G. В рамках 1 сессии Всекитайского собрания народных представительств 13 созыва он подчеркнул, что сотовая связь должна постоянно совершенствоваться как и «интернет вещей».
Мяо Вэй утверждает, что китайские инженеры и ученые приступили к работе еще в конце прошлого года. Так он отмечает, что на появление данной инициативы повлиял тот факт, что в мире начали быстро развиваться технологии, а человек и машина стали теснее в общении. Таким образом, китайские специалисты хотят подготовиться к будущему технологическому буму, и мобильная связь стандарта 6G один из полезных проектов.
Помимо этого чиновник выделил некоторые объекты «интернета вещей». Он отметил, что в будущем беспилотный транспорт и другие объекты транспортной инфраструктуры станут неотъемлемой частью общества.
Мяо Вэй утверждает, что китайские инженеры и ученые приступили к работе еще в конце прошлого года. Так он отмечает, что на появление данной инициативы повлиял тот факт, что в мире начали быстро развиваться технологии, а человек и машина стали теснее в общении. Таким образом, китайские специалисты хотят подготовиться к будущему технологическому буму, и мобильная связь стандарта 6G один из полезных проектов.
Помимо этого чиновник выделил некоторые объекты «интернета вещей». Он отметил, что в будущем беспилотный транспорт и другие объекты транспортной инфраструктуры станут неотъемлемой частью общества.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20