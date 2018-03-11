Скворцова призвала россиян не бояться диспансеризации
Вероника Скворцова считает, что диспансеризация не должна быть навязчивой идеей правительства, поскольку она является всего лишь медицинской услугой. Тем не менее, министр ведомства сказала, что людям не стоит бояться этой процедуры, ведь она позволяет находить возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях и успешно их решать.
Несмотря на отсутствие фактора принуждения к диспансеризации, Скворцова считает, что тогда сами пациенты должны иметь чувство самоконтроля и регулярно проходить обследования. Таким образом, вся ответственность россиян за свое здоровье ложится на их же плечи.
Министр здравоохранения сказала, что данная процедура может быть неприятна в случае, если врачи обнаружат какую-то болезнь, но именно это и позволяет успешно их лечить, поскольку так проблема решается на самом моменте ее зарождения.
Также Скворцова считает, что на сегодняшний день медицина является другой, поэтому диспансеризацию не стоит бояться.
Несмотря на отсутствие фактора принуждения к диспансеризации, Скворцова считает, что тогда сами пациенты должны иметь чувство самоконтроля и регулярно проходить обследования. Таким образом, вся ответственность россиян за свое здоровье ложится на их же плечи.
Министр здравоохранения сказала, что данная процедура может быть неприятна в случае, если врачи обнаружат какую-то болезнь, но именно это и позволяет успешно их лечить, поскольку так проблема решается на самом моменте ее зарождения.
Также Скворцова считает, что на сегодняшний день медицина является другой, поэтому диспансеризацию не стоит бояться.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40