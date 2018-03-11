Скворцова призвала россиян не бояться диспансеризации

Несмотря на отсутствие фактора принуждения к диспансеризации, Скворцова считает, что тогда сами пациенты должны иметь чувство самоконтроля и регулярно проходить обследования. Таким образом, вся ответственность россиян за свое здоровье ложится на их же плечи.Министр здравоохранения сказала, что данная процедура может быть неприятна в случае, если врачи обнаружат какую-то болезнь, но именно это и позволяет успешно их лечить, поскольку так проблема решается на самом моменте ее зарождения.Также Скворцова считает, что на сегодняшний день медицина является другой, поэтому диспансеризацию не стоит бояться.