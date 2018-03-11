Участников будущего парада Победы Западный военный округ проверил на «детекторе лжи»
Психологическое тестирование военнослужащих имело целью определить их готовность к участию в параде Победы.
Отобранные в Западном военном округе офицеры, сержанты и рядовые готовы для участия в параде Победы 9 мая 2018 года и допущены к интенсивным тренировкам. Такие результаты психологического тестирования на компьютере, которое прошли военнослужащие, сообщает пресс-служба ЗВО.
Тестируемые отвечали на более чем 200 вопросов так называемого индивидуального типологического опроса, а также прошли собеседование с психологом.
Вследствие этой процедуры стало возможным сформировать как экипажи боевых машин, так и парадные расчеты, ибо уже учитывались особенности характера, тип темперамента, другие личные качества участников будущего парада.
В результате опроса, кроме того, выяснилось, что для 60 процентов военнослужащих одной из целей службы есть участие в параде на Красной площади в Москве.
Отобранные в Западном военном округе офицеры, сержанты и рядовые готовы для участия в параде Победы 9 мая 2018 года и допущены к интенсивным тренировкам. Такие результаты психологического тестирования на компьютере, которое прошли военнослужащие, сообщает пресс-служба ЗВО.
Тестируемые отвечали на более чем 200 вопросов так называемого индивидуального типологического опроса, а также прошли собеседование с психологом.
Вследствие этой процедуры стало возможным сформировать как экипажи боевых машин, так и парадные расчеты, ибо уже учитывались особенности характера, тип темперамента, другие личные качества участников будущего парада.
В результате опроса, кроме того, выяснилось, что для 60 процентов военнослужащих одной из целей службы есть участие в параде на Красной площади в Москве.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 08:30