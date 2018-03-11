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Участников будущего парада Победы Западный военный округ проверил на «детекторе лжи»

Психологическое тестирование военнослужащих имело целью определить их готовность к участию в параде Победы.

Участников будущего парада Победы Западный военный округ проверил на «детекторе лжи»


Отобранные в Западном военном округе офицеры, сержанты и рядовые готовы для участия в параде Победы 9 мая 2018 года и допущены к интенсивным тренировкам. Такие результаты психологического тестирования на компьютере, которое прошли военнослужащие, сообщает пресс-служба ЗВО.

Тестируемые отвечали на более чем 200 вопросов так называемого индивидуального типологического опроса, а также прошли собеседование с психологом.

Вследствие этой процедуры стало возможным сформировать как экипажи боевых машин, так и парадные расчеты, ибо уже учитывались особенности характера, тип темперамента, другие личные качества участников будущего парада.

В результате опроса, кроме того, выяснилось, что для 60 процентов военнослужащих одной из целей службы есть участие в параде на Красной площади в Москве.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 08:30
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