Участников будущего парада Победы Западный военный округ проверил на «детекторе лжи»

Отобранные в Западном военном округе офицеры, сержанты и рядовые готовы для участия в параде Победы 9 мая 2018 года и допущены к интенсивным тренировкам. Такие результаты психологического тестирования на компьютере, которое прошли военнослужащие, сообщает пресс-служба ЗВО.Тестируемые отвечали на более чем 200 вопросов так называемого индивидуального типологического опроса, а также прошли собеседование с психологом.Вследствие этой процедуры стало возможным сформировать как экипажи боевых машин, так и парадные расчеты, ибо уже учитывались особенности характера, тип темперамента, другие личные качества участников будущего парада.В результате опроса, кроме того, выяснилось, что для 60 процентов военнослужащих одной из целей службы есть участие в параде на Красной площади в Москве.