Знания китайского ученого Ян Юнь-суна до сих пор используются современными мастерами фэн-шуй

Во времена правления династии Тан китайцы были самой могущественной нацией мира благодаря развитию военные ремесел, искусства и науки. Огромная армия чиновников служила правителю после сдачи серьезных экзаменов, так как в это время принадлежность к знатному роду не имела никакого значения. Затем люди постепенно повышали свои ранги и могли обеспечить свои семьи. Строгая дисциплина и выполнение своих обязанностей была главной задачей служащих, одним из которых был герой нашей истории. Он родился в 823 году, но не сразу получил высокие титулы, а добивался их усердным трудом. Затем ученый стал носить золотую печать на пурпурном шнуре и стал главой обсерватории, занимающейся географическими исследованиями и способами управления энергетическими потоками.Данное направление заинтересовало нашего героя и стало основой для правильной постройки дома или выбора места для похорон. Искусство фэн-шуй не заключается только в перестановке мебели или предметов интерьера, а потому мужчина разработал целую систему знаний, куда входила астрономия, геодезия, архитектура и нумерология. Только так можно правильно создать гармоничное пространство, вот только размеренному образу жизни создателя подошел конец. В стране назревала смута, а чиновники погрязли в коррупции и не хотели подчиняться императору. Все это привело к крестьянскому восстанию, куда влились лидеры преступников, желающие захватить власть. Хуан Чао был самым жестоким воином, обрушивший свою армию на Лоян, после чего отправился захватить столицу Чань-ань. Правитель вместе с приближенными скрывался на юге, но ученый даже не заметил перемен, увлеченный своими трактатами.Полководец недолго наслаждался торжеством, потому что среди мятежников возникли разногласия и многие из них примкнули к войскам императора. Его убили в горах, а мудрый китаец решил отправиться в путешествие и покинуть город. Он осознал, что книжных знаний недостаточно, чтобы понять принципы управления водой и землей, так что за 20 лет своих странствий человек смог создать науку, доступную для обычных сограждан. Во время наблюдений за природой он замечал, как нужно правильно создавать энергетические линии, а самые мощные из них находились среди горных хребтов и пещер с минералами. По пути ученый делился своим опытом с жителями деревень, и скоро слава о его умении дошла до дальних уголков. Система стала базой для ландшафтного фэн-шуй, а через 100 лет возникла школа, где преподавались сложные расчеты и формулы. Эти знания стали доступны лишь аристократам, но народ придерживался традиций. Ян Юнь-суна. В 19 веке методики были соединены и образовали современный китайский аналог. Чиновник во время своей жизни пользовался большим уважением у народа, потому что стал его учителем во время своих пеших странствий. Он также указал место личных похорон после смерти, а сейчас могилу основателя скрывают воды Мэйцзян.