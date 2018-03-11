Историк рассказал, как удалось доказать смерть Адольфа Гитлера

По словам историка, рентген-фотоснимок челюсти секретно хранился в архивах Соединенных Штатов. Христофоров отмечает, что на сегодня есть много ученых, считающих, что смерть Гитлера была всего лишь хорошей постановкой, и на самом деле ему удалось бежать в Латинскую Америку, где он женился и благополучно прожил инкогнито до 70-х годов прошлого столетия. Подобные гипотезы историк отвергает, так как приверженцы этой теории не предоставили до сих пор ни одного убедительного доказательства своей правоты.Относительно челюсти, то ее подлинность была проверена практически случайно. Сообщается, что в 2000-х годах в РФ прибыл исследователь из США, который и привез снимок челюсти. Ученый попросил представителей спецслужб РФ сравнить свой снимок с подлинником, который вместе с другими останками Гитлера покоится в спецхранилище. Челюсть и снимок оказались идентичны, что еще раз доказывает, что останки действительно принадлежат Адольфу Гитлеру.