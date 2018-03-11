Украинский блогер раскрыл планы Порошенко по «быстрой зачистке» Донбасса
В планах президента Украины Петра Порошенко – «зачистить» Донбасс после ввода международного миротворческого контингента, сообщил на своей странице в Facebook украинский блогер Мартин Брест, встретившись накануне с президентом страны.
План представляет из себя такие действия. Вначале заходят миротворцы и перекрывают границу с РФ на всем протяжении неконтролируемого в данный момент ее участка. Потом заходят ВСУ и Нацгвардия и зачищают Донбасс, по формуле «Без оружия – живи, с оружием – смерть».
По словам блогера, амнистировать тех, кто сражается на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «никто не собирается».
Киев настаивает на введении в Донбасс миротворческой мисси ООН на условиях перекрытия границы с Россией. Президент же РФ Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею присутствия миротворцев, но только лишь для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
План представляет из себя такие действия. Вначале заходят миротворцы и перекрывают границу с РФ на всем протяжении неконтролируемого в данный момент ее участка. Потом заходят ВСУ и Нацгвардия и зачищают Донбасс, по формуле «Без оружия – живи, с оружием – смерть».
По словам блогера, амнистировать тех, кто сражается на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «никто не собирается».
Киев настаивает на введении в Донбасс миротворческой мисси ООН на условиях перекрытия границы с Россией. Президент же РФ Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею присутствия миротворцев, но только лишь для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
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Добавил: George21 Сегодня, 06:00