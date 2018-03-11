Появилась возможность комментировать посты Telegram-каналов

Разработчик бота, заметил, что это была частная его инициатива, при этом он не имеет отношение к команде мессенджера. Чтобы пользователи могли комментировать записи, владельцем канала должно быть написано сообщение со следующим текстом «@CommentsBot». Пользователи после этого смогут оставлять комментарии, осуществлять просмотр более ранних записей от прочих пользователей. Бот @SecretgramBot возник летом 2017 года. Пользователям тогда позволили оставлять анонимные комментарии. Сейчас это смогут сделать также авторизированные пользователи.В свою очередь администраторы большинства каналов сомневаются, что нововведение станет пользоваться спросом. Дело в том, что большинство администраторов перешли в Telegram из-за отсутствия комментариев. Это может в мессенджер привлечь троллей.