57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом

О том, что Грант встречается с телепродюсером Анной Эберстейн, стало известно около четырёх лет назад. Для пары новорожденный малыш стал третьим общим ребёнком. В 2012 году Эберстейн родила сына по имени Джон, и в 2015 году - девочку, чьё имя до сих пор неизвестно.Информация касательно того, что у Хью родился пятый ребёнок, случайно поведала Элизабет Херли на одном из телешоу. Девушка встречалась с артистом целых тринадцать лет, однако, в данное время у них лишь только дружеские отношения. У Гранта кроме трёх детей от Эберстейн, также есть два ребёнка, которые родились во время предыдущих отношений знаменитости. Работница китайского ресторана Тинлан Хонг родила Хью мальчика Феликса и девочку Табиту.