АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом

Пятидесятисемилетний Хью Грант в пятый раз стал отцом. О счастливом событии в жизни артиста случайно поведала его экс-возлюбленная Элизабет Херли, с которой актёр прожил тринадцать лет, однако они сейчас просто друзья.

57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом

О том, что Грант встречается с телепродюсером Анной Эберстейн, стало известно около четырёх лет назад. Для пары новорожденный малыш стал третьим общим ребёнком. В 2012 году Эберстейн родила сына по имени Джон, и в 2015 году - девочку, чьё имя до сих пор неизвестно.

Информация касательно того, что у Хью родился пятый ребёнок, случайно поведала Элизабет Херли на одном из телешоу. Девушка встречалась с артистом целых тринадцать лет, однако, в данное время у них лишь только дружеские отношения. У Гранта кроме трёх детей от Эберстейн, также есть два ребёнка, которые родились во время предыдущих отношений знаменитости. Работница китайского ресторана Тинлан Хонг родила Хью мальчика Феликса и девочку Табиту.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ
Появилась возможность комментировать посты
Дени Вильнев намерен снять две части фильма
24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга
Брэд Питт отказался от секса после разрыва с
Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного
Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри
57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом
Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска
В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг
Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в
Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми"
С помощью Google Maps пользователи обнаружили
Температура Вселенной неравномерная по
Клиентов отечественных банков атаковал опасный
В Google планируют ускорить весь интернет
Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку"
«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом
Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу
Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок
Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих
Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП
«Касперский» выявил уязвимости популярных
Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и
Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой
Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы
Дочь Алексея Панина объедается красной икрой
Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для
Просмотреть все новости