Ольга Бузова установила новый по популярности мировой рекорд
Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась перед своими поклонниками новым рекордом, который оказался еще боле впечатляющим, чем все прошлые достижения.
Теледива похвасталась новыми достижениями в карьере певицы. Ее новая композиция «Она не боится» стала лидером iTunes всего 60 секунд. Напоминаем, что предыдуший рекорд принадлежал синглу Адели «Hello», который возглавил iTunes за 4 минуты.
То, что сингл занял первую строчку рейтинга, несомненно является рекордом. Навряд ли кому-то удастся побить это достижение, по крайней мере, в ближайшем будущем. Пользователи Сети уверены, что Бузовой удалось совершить невероятное из-за того, что она очень целеустремленный человек.
Ольга тут же поспешила поделиться эмоциями с фолловерами, отметив, что испытывает по этому поводу настоящее счастье. Удивительно то, что теледива, делающая первые шаги на певческом пути, смогла побить предыдущий рекорд, который был установлен британской дивой Адель.
Теледива похвасталась новыми достижениями в карьере певицы. Ее новая композиция «Она не боится» стала лидером iTunes всего 60 секунд. Напоминаем, что предыдуший рекорд принадлежал синглу Адели «Hello», который возглавил iTunes за 4 минуты.
То, что сингл занял первую строчку рейтинга, несомненно является рекордом. Навряд ли кому-то удастся побить это достижение, по крайней мере, в ближайшем будущем. Пользователи Сети уверены, что Бузовой удалось совершить невероятное из-за того, что она очень целеустремленный человек.
Ольга тут же поспешила поделиться эмоциями с фолловерами, отметив, что испытывает по этому поводу настоящее счастье. Удивительно то, что теледива, делающая первые шаги на певческом пути, смогла побить предыдущий рекорд, который был установлен британской дивой Адель.
«Оля, тебя и в Туркмении любят и слушают твои песни! Не слушай никого, ты лучшая», «Я понимаю, что это значит для человека, который поставил цели и добился. Как человек, который поет с детства, могу сказать: ты достойна уважения за те масштабы, которые ты берешь», — порадовались за Ольгу ее поклонники.