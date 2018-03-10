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Ольга Бузова установила новый по популярности мировой рекорд

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась перед своими поклонниками новым рекордом, который оказался еще боле впечатляющим, чем все прошлые достижения.

Теледива похвасталась новыми достижениями в карьере певицы. Ее новая композиция «Она не боится» стала лидером iTunes всего 60 секунд. Напоминаем, что предыдуший рекорд принадлежал синглу Адели «Hello», который возглавил iTunes за 4 минуты.

Ольга Бузова установила новый по популярности мировой рекорд

То, что сингл занял первую строчку рейтинга, несомненно является рекордом. Навряд ли кому-то удастся побить это достижение, по крайней мере, в ближайшем будущем. Пользователи Сети уверены, что Бузовой удалось совершить невероятное из-за того, что она очень целеустремленный человек.

Ольга тут же поспешила поделиться эмоциями с фолловерами, отметив, что испытывает по этому поводу настоящее счастье. Удивительно то, что теледива, делающая первые шаги на певческом пути, смогла побить предыдущий рекорд, который был установлен британской дивой Адель.

«Оля, тебя и в Туркмении любят и слушают твои песни! Не слушай никого, ты лучшая», «Я понимаю, что это значит для человека, который поставил цели и добился. Как человек, который поет с детства, могу сказать: ты достойна уважения за те масштабы, которые ты берешь», — порадовались за Ольгу ее поклонники.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:21
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