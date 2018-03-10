Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы приняли за вторжение инопланетян
Жители штата Вашингтон были потрясены, услышав оглушительный шум, который напуганные американцы приняли за вторжение пришельцев или землетрясение. Однако в NASA быстро успокоили общественность, объяснив, что это мимо промчался большой небесный болид.
Вечером в среду 7 марта произошло нечто, вызвавшее у жителей нескольких штатов США (Вашингтон, Орегон), а также провинции Британская Колумбия, расположенной в Канаде, настоящий шок. Внезапно небо озарилось масштабным огнем, сопровождавшимся оглушительным свистом. Многие решили, что это вторжение НЛО.
Однако в Национальном космическом агентстве объяснили, что американцы стали свидетелями явления хоть и известного, но довольно редкого – падения большого метеора, который рухнул в океан.
Вечером в среду 7 марта произошло нечто, вызвавшее у жителей нескольких штатов США (Вашингтон, Орегон), а также провинции Британская Колумбия, расположенной в Канаде, настоящий шок. Внезапно небо озарилось масштабным огнем, сопровождавшимся оглушительным свистом. Многие решили, что это вторжение НЛО.
Однако в Национальном космическом агентстве объяснили, что американцы стали свидетелями явления хоть и известного, но довольно редкого – падения большого метеора, который рухнул в океан.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:00