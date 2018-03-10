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Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих «убийц» iPhone X

Экспертами анонсирован ТОП-10 бюджетных «убийц» iPhone X. Так главными «убийцами» версии iPhone X от Apple стали Huawei P20, а также P20 Pro, управляемые чипсетом Kirin 970 наделенным искусственным интеллектом.

Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих «убийц» iPhone X

Asus продемонстрировала Zenfone и 5Z. Гаджеты появятся на рынке в июне. Они будут стоить от $480, что в разы меньше устройства Apple. В апреле презентуют UMIDIGI Z2 и One. Их стоимость не превысит $300. Аппараты получили сканер дактилоскопии, возможность беспроводной зарядки, LTE-поддержку. Ulefone анонсировала T2 Pro, T2, X, имеющие инновационную аппаратную комплектацию, отличные камеры. При низкой стоимости Elephone A4 Pro обладает неплохими характеристиками.

Стоит отметить также: Doogee V, Oukitel U18/U19 за $170; Leagoo S9 с технологией идентификации личности, Vivo V9, OPPO R15 и R15 Plus за $150; Bluboo X с АКБ на 5500 мАч; устройство Vernee M7 с ОС Android 8.1 за $200; GooPhone Х с 5,8-дюймовым экраном за €200.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40
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