Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих «убийц» iPhone X

Asus продемонстрировала Zenfone и 5Z. Гаджеты появятся на рынке в июне. Они будут стоить от $480, что в разы меньше устройства Apple. В апреле презентуют UMIDIGI Z2 и One. Их стоимость не превысит $300. Аппараты получили сканер дактилоскопии, возможность беспроводной зарядки, LTE-поддержку. Ulefone анонсировала T2 Pro, T2, X, имеющие инновационную аппаратную комплектацию, отличные камеры. При низкой стоимости Elephone A4 Pro обладает неплохими характеристиками.Стоит отметить также: Doogee V, Oukitel U18/U19 за $170; Leagoo S9 с технологией идентификации личности, Vivo V9, OPPO R15 и R15 Plus за $150; Bluboo X с АКБ на 5500 мАч; устройство Vernee M7 с ОС Android 8.1 за $200; GooPhone Х с 5,8-дюймовым экраном за €200.