Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство за кражу

Дело в том, что Кристина, по словам одного из поставщиков шуб, согласилась сделать рекламу в обмен на шубу. В конечном итоге меховое изделие девушка заполучила, вот только рекламный пост так и не сделала.На вопрос - почему блондинка отказалась выпонять обязательства, Лясковец ответила, что у неё украли шубу, и предложила в качестве компенсации опубликовать аж три поста. Владельцы салона дали согласие, но Лясковец не сдержала обещания. Рекламу она так и не опубликовала, но и деньги не вернула, а теперь еще и не выходит на контакт, игнорируя звонки.Магазин меховых изделий готовится подать заявление в суд на бывшую участницу телестройки за кражу шубы, вот только для удачного исхода событий вариантов мало, так как договор они не заключали, а убедить суд принять во внимание переписку в соцсетях - довольно проблематично.К слову, владельцам, вероятнее всего, очень обидно, ведь какую только продукцию не рекламирует Кристина.