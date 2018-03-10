АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство за кражу

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Лясковец стала одной из тех, кто захотел подзаработать нечестным путем.

Дело в том, что Кристина, по словам одного из поставщиков шуб, согласилась сделать рекламу в обмен на шубу. В конечном итоге меховое изделие девушка заполучила, вот только рекламный пост так и не сделала.

Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство за кражу

На вопрос - почему блондинка отказалась выпонять обязательства, Лясковец ответила, что у неё украли шубу, и предложила в качестве компенсации опубликовать аж три поста. Владельцы салона дали согласие, но Лясковец не сдержала обещания. Рекламу она так и не опубликовала, но и деньги не вернула, а теперь еще и не выходит на контакт, игнорируя звонки.

Магазин меховых изделий готовится подать заявление в суд на бывшую участницу телестройки за кражу шубы, вот только для удачного исхода событий вариантов мало, так как договор они не заключали, а убедить суд принять во внимание переписку в соцсетях - довольно проблематично.
К слову, владельцам, вероятнее всего, очень обидно, ведь какую только продукцию не рекламирует Кристина.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Зрители возмущены поведением мужчин на «Дом-2»,
Просмотреть все новости