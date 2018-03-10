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Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в одной детали

Стало известно, что в мире смартфонов появилось устройство Smartisan Nut Pro 3, которое должно обойти iPhone X по одной детали. Так отмечается, что девайс получил усовершенствованный вырез, который расположен в верхней части дисплея.

Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в одной детали


Напомним, что от пользователей неоднократно поступали жалобы на неуместный вырез в iPhone X. В самом начале использования смартфона он кажется незаметным, но начиная смотреть какие-то видео или играть на нем в игры, «бровь» сразу же начинает раздражать. Таким образом, разработчики смартфона Smartisan Nut Pro 3 решили усовершенствовать такой вырез, чтобы дополнить работу создателей iPhone X.

В социальной сети Weibo появилось изображение данного устройства. На нем видно, что вырез сверху дисплея сделан более плавным, не таким длинным и менее заметным. Благодаря такой конструкции создателям Nut Pro 3 удалось обыграть американских разработчиков и сделать этот модуль с датчиками более технологичным.

Данных о техническом оснащении этого смартфона пока что нет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00
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