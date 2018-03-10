Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Предварительные данные свидетельствуют, что пилот при снижении допустил касание корки льда озера, вследствие чего летательный аппарат ушел под воду, пилот погиб на месте.
По факту трагического крушения мотопараплана организовали доследственную проверку.
В результате выяснилось, что 10 марта в 09:30 по местному времени (7:30 по Москве) в окрестностях Сакмарской ТЭЦ под Оренбургом на озере Малахово мотопараплан, ведомый 34-летним мужчиной, допустил ошибку, коснувшись корки льда озера, в результате чего летательный аппарат ушел под воду.
По факту трагического крушения мотопараплана организовали доследственную проверку.
В результате выяснилось, что 10 марта в 09:30 по местному времени (7:30 по Москве) в окрестностях Сакмарской ТЭЦ под Оренбургом на озере Малахово мотопараплан, ведомый 34-летним мужчиной, допустил ошибку, коснувшись корки льда озера, в результате чего летательный аппарат ушел под воду.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 18:40