Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб

По факту трагического крушения мотопараплана организовали доследственную проверку.В результате выяснилось, что 10 марта в 09:30 по местному времени (7:30 по Москве) в окрестностях Сакмарской ТЭЦ под Оренбургом на озере Малахово мотопараплан, ведомый 34-летним мужчиной, допустил ошибку, коснувшись корки льда озера, в результате чего летательный аппарат ушел под воду.