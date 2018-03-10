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Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ

Киберпреступники попытались вредоносным ПО заразить около 300 000 ПК российских пользователей. Атаку удалось зафиксировать специалистам компании Microsoft.

Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ

Эксперты отмечают, что хакеры в ходе массовой кибератаки планировали заразить криптомайнером около 400 000 компьютеров. Злоумышленниками создана сложная система, но “нападение” смог отразить продукт Microsoft — “Защитник Windows”. При попадании вируса на устройство он приспосабливает его под заработок криптовалюты Electroneum. 300 тысяч потенциальных жертв находились на территории России. Пострадать могли также пользователи из Украины и Турции.

В своем отчете представители Microsoft отметили, что “Защитник Windows” смог своевременно выявить вирусы. Это стало возможно за счёт внедренных накануне возможностей машинного обучения, проведения облачных вычислений. В последнее время скрипты для майнинга становятся популярным оружием киберпреступников.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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